L’annuncio di Johnson | lockdown fino al 2 dicembre

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 1 novembre 2020) L’annunciata conferenza stampa straordinaria, prevista per il pomeriggio è slittata di ora in ora, poi, dopo aver tergiversato, a sera Borisha annunciato: il nuovonazionale ci sarà. Partirà dalla mezzanotte e un minuto di giovedì e dureràal 2. «Scusate se vi disturbo di sabato sera – ha esordito il premier britannico da Downing Street – ma devo aggiornarvi sull’emergenza coronavirus. I contagi stanno salendo oltre le nostre stime peggiori, il sistema sanitario non reggerebbe … Continua L'articolo L’annuncio dial 2proviene da il manifesto.