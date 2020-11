La preoccupazione di Conte: ora anche la didattica in presenza è a rischio (Di sabato 31 ottobre 2020) AGI - Giuseppe Conte definisce "molto preoccupanti" i dati dell'ultimo rapporto dell'Istituto superiore di sanità, che ieri hanno fornito una fotografia dei contagi da Covid 19 in Italia. "L'impennata della curva", non nasconde il presidente del Consiglio, inquieta il governo, che sta valutando se adottare nuove misure ancora più restrittive rispetto a quelle introdotte con il decreto della presidenza del Consiglio del 24 ottobre. Nel mirino la scuola e la didattica in presenza messa fortemente "a rischio" dalla crescita dei contagi. Il premier assicura poi di aver dato il suo via libera alla costituzione di un organo parlamentare cui affidare il confronto tra maggioranza e opposizione sull'emergenza sanitaria ed economica. Conte parla di "tavolo" e conferma di aver ... Leggi su agi (Di sabato 31 ottobre 2020) AGI - Giuseppedefinisce "molto preoccupanti" i dati dell'ultimo rapporto dell'Istituto superiore di sanità, che ieri hanno fornito una fotografia dei contagi da Covid 19 in Italia. "L'impennata della curva", non nasconde il presidente del Consiglio, inquieta il governo, che sta valutando se adottare nuove misure ancora più restrittive rispetto a quelle introdotte con il decreto della presidenza del Consiglio del 24 ottobre. Nel mirino la scuola e lainmessa fortemente "a" dalla crescita dei contagi. Il premier assicura poi di aver dato il suo via libera alla costituzione di un organo parlamentare cui affidare il confronto tra maggioranza e opposizione sull'emergenza sanitaria ed economica.parla di "tavolo" e conferma di aver ...

myrtamerlino : Una #conferenzastampa drammatica: un #Conte deciso, ma la preoccupazione è tanta. Sento un senso di smarrimento, in… - Gog3ta2 : @dekuweb Poi è passato ad altro. Ha ridato certezze e solidità. La squadra non si è smarrita e si è unita di più. O… - piobulgaro : ?? COVID-19, LA PREOCCUPAZIONE DI CONTE: didattica in presenza a rischio! Nel VIDEO le sue parole ??????… - CanonBruteMove : @mikelelomb @RobertoSavino10 Non ho alcun dubbio sul fatto che lo sia. Si capisce anche dalle parole di Marotta (su… - statodelsud : La preoccupazione di Conte: ora anche la didattica in presenza è a rischio -

Ultime Notizie dalla rete : preoccupazione Conte La preoccupazione di Conte: ora anche la didattica in presenza è a rischio AGI - Agenzia Italia Polveriera Italia: lunedì nuovo dpcm con prove tecniche di lockdown

Il governo Conte prova a prendere tempo per evitare in extremis un lockdown che scatena proteste e preoccupazioni in tutta Italia ma sembra ormai inevitabile.

Lockdown, il locale di Cremona costretto a chiudere alle 18: «Caro Conte, ecco il nostro scontrino a zero euro»

Con un lockdown iniziano ad arrivare notizie terribili. Tipo questa, che parte da una foto di uno scontrino da 0 (zero) euro. Il post su Facebook inizia ...

Il governo Conte prova a prendere tempo per evitare in extremis un lockdown che scatena proteste e preoccupazioni in tutta Italia ma sembra ormai inevitabile.Con un lockdown iniziano ad arrivare notizie terribili. Tipo questa, che parte da una foto di uno scontrino da 0 (zero) euro. Il post su Facebook inizia ...