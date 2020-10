Johnson annuncia il lockdown per l’Inghilterra. È possibile un confronto con l’Italia? (Di sabato 31 ottobre 2020) I cittadini d’Inghilterra devono rimanere a casa. Lo ha annunciato questa sera il premier britannico Boris Johnson in un discorso alla nazione che ha di fatto fissato un nuovo lockdown in partenza martedì prossimo in tutta l’Inghilterra e destinato a durare fino al 2 dicembre. La stretta non è come quella già vissuta durante la prima ondata, ma le restrizioni sono comunque pesanti. Si potrà uscire di casa soltanto per: lavorare (se lo smart working non è possibile) andare a scuola (come già accaduto in Francia, le scuole restano aperte, così come i college e le università) fare attività fisica all’aperto motivi di salute acquistare cibo e altri prodotti essenziali prendersi cura degli altri Pub, bar e ristoranti resteranno chiusi, ma ... Leggi su blogo (Di sabato 31 ottobre 2020) I cittadini d’Inghilterra devono rimanere a casa. Lo hato questa sera il premier britannico Borisin un discorso alla nazione che ha di fatto fissato un nuovoin partenza martedì prossimo in tutta l’Inghilterra e destinato a durare fino al 2 dicembre. La stretta non è come quella già vissuta durante la prima ondata, ma le restrizioni sono comunque pesanti. Si potrà uscire di casa soltanto per: lavorare (se lo smart working non è) andare a scuola (come già accaduto in Francia, le scuole restano aperte, così come i college e le università) fare attività fisica all’aperto motivi di salute acquistare cibo e altri prodotti essenziali prendersi cura degli altri Pub, bar e ristoranti resteranno chiusi, ma ...

