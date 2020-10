I contagi crescono ancora: 31.758. Boccia: "Stop in alcuni territori" (Di sabato 31 ottobre 2020) Francesca Galici Quasi 32mila contagi da coronavirus con circa 216mila tamponi in 24 ore in Italia, dove i morti sono 279: è il numero più alto da molti mesi I nuovi casi rilevati quest'oggi dalle Asl nazionali sono in tutto 31.758, frutto del processamento di 215.886 tamponi. L'incidenza dei nuovi positivi al coronavirus sul numero di tamponi testati, quindi, risulta essere del 14,7%. Si segnalano 297 morti e 5.859 guariti. Non si arresta l'aumento dei posti letto occupati nei reparti ospedalieri, che oggi hanno avuto un incremento di 1.069 unità, con un aumento di 97 pazienti Covid in terapia intensiva. Non si esclude "la necessità di una, due, tre settimane di Stop in alcuni territori, perché l'indice Rt non è uguale dappertutto". Lo ha detto il ministro per gli ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 ottobre 2020) Francesca Galici Quasi 32milada coronavirus con circa 216mila tamponi in 24 ore in Italia, dove i morti sono 279: è il numero più alto da molti mesi I nuovi casi rilevati quest'oggi dalle Asl nazionali sono in tutto 31.758, frutto del processamento di 215.886 tamponi. L'incidenza dei nuovi positivi al coronavirus sul numero di tamponi testati, quindi, risulta essere del 14,7%. Si segnalano 297 morti e 5.859 guariti. Non si arresta l'aumento dei posti letto occupati nei reparti ospedalieri, che oggi hanno avuto un incremento di 1.069 unità, con un aumento di 97 pazienti Covid in terapia intensiva. Non si esclude "la necessità di una, due, tre settimane diin, perché l'indice Rt non è uguale dappertutto". Lo ha detto il ministro per gli ...

