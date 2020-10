Grande Fratello Vip 5: l’abbraccio tra Stefania Orlando e Francesco Oppini dopo la pace (video) (Di sabato 31 ottobre 2020) Oggi, sabato 31 ottobre 2020, Stefania Orlando e Francesco Oppini hanno avuto modo di chiarire dopo lo scontro di ieri, durante la quattordicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip’. Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, in trasmissione, è intervenuto duramente per difendere Elisabetta Gregoraci, accusata di fingere con Pierpaolo Pretelli. Orlando: Ci sono rimasto male perché ti sei scagliato… ” Oppini: “Ti chiedo scusa per essermi scagliato in maniera un po’ diretta. Io e te possiamo mandarci a quel paese 10 volte al giorno. Ma c’è un atteggiamento in te che mi fa capire che sei una persona perbene”. Grande ... Leggi su gossipblog (Di sabato 31 ottobre 2020) Oggi, sabato 31 ottobre 2020,hanno avuto modo di chiarirelo scontro di ieri, durante la quattordicesima puntata del ‘Vip’. Il figlio di Alba Parietti e Franco, in trasmissione, è intervenuto duramente per difendere Elisabetta Gregoraci, accusata di fingere con Pierpaolo Pretelli.: Ci sono rimasto male perché ti sei scagliato… ”: “Ti chiedo scusa per essermi scagliato in maniera un po’ diretta. Io e te possiamo mandarci a quel paese 10 volte al giorno. Ma c’è un atteggiamento in te che mi fa capire che sei una persona perbene”....

