Giorgia Rossi positiva al Covid-19: "Purtroppo è toccato anche a me…"

Giorgia Rossi ha annunciato stamattina su Twitter la propria positività al Covid-19. Di seguito le parole della giornalista, diventata nota a Mediaset grazie alle trasmissioni Tiki taka e Balalaika – Dalla Russia col pallone e che ad oggi conduce Pressing Serie A su Italia 1: "Ciao a tutti. Purtroppo è toccato anche a me: sono positiva al coronavirus. Sono a casa, sotto osservazione medica ma non potrò esserci domani a Pressing. Sarò sicuramente davanti alla tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di Mediaset. Mi raccomando state attenti".

