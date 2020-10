Covid, Zaia precetta i medici di base: “Dovranno fare i tamponi. È un obbligo, non c’è alternativa” (Di sabato 31 ottobre 2020) In Veneto i tamponi rapidi si faranno dai medici di base. È quanto prevede un’ordinanza firmata dal governatore Luca Zaia, che l’ha illustrata insieme agli ultimi dati sull’andamento del Covid in Regione. Zaia: “I tamponi si faranno dai medici di base” “I cittadini si rivolgeranno ai medici di base per fare il tampone“, ha spiegato il governatore in una diretta Facebook, annunciando la firma dell’ordinanza. “Daremo a tutti i medici di base i tamponi e i Dpi, dovranno fare i test ai loro assistiti”, ha spiegato Zaia, aggiungendo di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 ottobre 2020) In Veneto irapidi si faranno daidi. È quanto prevede un’ordinanza firmata dal governatore Luca, che l’ha illustrata insieme agli ultimi dati sull’andamento delin Regione.: “Isi faranno daidi” “I cittadini si rivolgeranno aidiperil tampone“, ha spiegato il governatore in una diretta Facebook, annunciando la firma dell’ordinanza. “Daremo a tutti idie i Dpi, dovrannoi test ai loro assistiti”, ha spiegato, aggiungendo di ...

