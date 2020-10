“Costretto a dire quelle cose”. Roberta Ragusa, dal carcere la lettera choc di Antonio Logli (Di sabato 31 ottobre 2020) Il 10 luglio 2020 si sono aperte le porte del carcere per Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, misteriosamente sparita dalla sua abitazione di Gello di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012. La Corte di Cassazione ha “confermato” la condanna a 20 anni di reclusione stabilita dalla Corte d’Appello di Firenze il 14 maggio 2018 per l’accusa di omicidio volontario della moglie Roberta Ragusa e distruzione di cadavere. Nessun dubbio sul movente, che la sentenza ha individuato nella volontà di Logli di mettere fine al matrimonio con Ragusa e intraprendere una nuova vita con l’amante Sara Calzolaio, senza, tuttavia, cambiare nulla del suo assetto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Il 10 luglio 2020 si sono aperte le porte delper, marito di, misteriosamente sparita dalla sua abitazione di Gello di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012. La Corte di Cassazione ha “confermato” la condanna a 20 anni di reclusione stabilita dalla Corte d’Appello di Firenze il 14 maggio 2018 per l’accusa di omicidio volontario della mogliee distruzione di cadavere. Nessun dubbio sul movente, che la sentenza ha individuato nella volontà didi mettere fine al matrimonio cone intraprendere una nuova vita con l’amante Sara Calzolaio, senza, tuttavia, cambiare nulla del suo assetto ...

mafrawilge : Ancora non avete inteso il fine di @VincenzoDeLuca ? Si arriverà alla chiusura percbe costretto e forte di poter di… - Fabopolis : @GrazianoMereu @corinna_marzi @My_Salute @LorenaLVilla @alfredoferrante @vitalbaa @Michele_Arnese @manginobrioches… - RealePaolo : RT @lucacerasuolo: Volevo dire a #DeLuca che a 4 anni e mezzo ho costretto mamma ad iscrivermi in primina perché volevo imparare a leggere… - mario_ruggiero : RT @lucacerasuolo: Volevo dire a #DeLuca che a 4 anni e mezzo ho costretto mamma ad iscrivermi in primina perché volevo imparare a leggere… - wendy64678533 : @ScarpaRoberta Se non è stato costretto ad abbandonare vuol dire che non ha avuto contatti con l' esterno. Penso si… -

Ultime Notizie dalla rete : “Costretto dire DAN BROWN ospite d'onore al Festival "Anteprime" a Pietrasanta Seven Press