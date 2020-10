Cibo per gatti | cosa sapere per un’alimentazione corretta

Leggi su vanityfair

(Di sabato 31 ottobre 2020) Un italiano su due ha un animale domestico: ce ne sono 32milioni nelle nostre case (siamo i secondi in Europa dopo l’Ungheria), e di questi 7,5 milioni sono gatti. Sono i preferiti – secondi solo agli uccelli – stando agli ultimi dati diffusi dal Censis, e per loro spendiamo in media 371 euro l’anno: soldi che servono per collari, lettiere, tolette, ma soprattutto per il cibo, che è l’investimento più importante.