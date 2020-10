UgoBaroni : RT @SkySport: Liverani dopo Inter-Parma: 'Tante difficoltà, ma gara di grande cuore e sacrificio' - SkySport : Liverani dopo Inter-Parma: 'Tante difficoltà, ma gara di grande cuore e sacrificio' - Ansa_ER : Calcio: Liverani, tantissime difficoltà in questo mese. Tecnico Parma: 'Abbiamo fatto la partita che possiamo fare'… - sportli26181512 : Parma, Liverani: 'Oggi cuore, sacrificio e qualità. Gervinho? Bisogna accenderlo': Parma, Liverani: 'Oggi cuore, sa… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PARMA - Liverani: 'Abbiamo fatto la partita che possiamo fare, tantissime difficoltà in questo mese' -

Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, con sacrificio e giocate di qualità". Fabio Liverani recrimina per il 2-2 subito al 92' dall'Inter ma per il resto applaude i suoi: "Il gruppo si sta ...Inter che si trova sotto per 2-0 grazie a una doppietta di Gervinho, poi Brozovic accorcia e Perisic pareggia nel recupero. Occasione persa per i nerazzurri ...