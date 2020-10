Ballando, lite furiosa in diretta. Guillermo Mariotto chiama 'Cicciona' una componente del cast. Selvaggia Lucarelli reagisce così (Di sabato 31 ottobre 2020) lite in diretta. Guillermo Mariotto chiama ' Cicciona ' una componente del cast. Selvaggia Lucarelli reagisce così. Momento di forte imbarazzo, stasera, durante la puntata del talent di Rai1. Pochi ... Leggi su leggo (Di sabato 31 ottobre 2020)in' unadel;. Momento di forte imbarazzo, stasera, durante la puntata del talent di Rai1. Pochi ...

Taniagodoymatos : @Ballando_Rai @mariotto8 @SignoraRossella Noioso. Prevale la lite di cortile...poco ballo ! Poca arte ! - infoitcultura : Ballando con le Stelle: nuova lite Mariotto-Gilles Rocca a Storie Italiane - infoitcultura : Scontro a Ballando con le stelle: Gilles Rocca piange per il padre poi scoppia la lite tra i giudici - Italia_Notizie : Scontro a Ballando con le Stelle tra Guillermo Mariotto e Gilles Rocca: “Sei vuoto, di gomma”. “Tu guardi il telefo… - Notiziedi_it : Ballando, la lite tra Gilles Rocca e Guillermo Mariotto: “Guarda me, non il telefono!” -