Alessandro Nunziati Mini lockdown in arrivo in Italia. Secondo quanto scrive 'La Repubblica', il governo si prepara a favorire nel weekend chiusure mirate sul territorio, in accordo con sindaci e governatori orientati a una nuova stretta. Il criterio, già formulato in un precedente dpcm, è quello di valutare l'indice Rt, stabilire dove è fuori controllo e, appunto, … Aumentano i contagi, verso il lockdown in alcune città Impronta Unika.

Grazie al monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica sul territorio Comunale rilevato dal COC si evidenzia che i contagi sono in ulteriormente aumento, sia in termini percentuali riferito ...

Sconfiggere la pandemia di Covid-19 con tamponi di massa come in Cina e Slovacchia!

L’obiettivo di una strategia nazionale contro la pandemia di Coronavirus deve essere il controllo completo della diffusione del virus. Il prerequisito è che tutte le persone infette vengano identifica ...

