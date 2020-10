Parlare bene o tacere del tutto

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Il filosofo del linguaggio Ludwing Wittgenstein una volta disse una cosa del genere: “O di una cosa posso, o preferisco tacerne”. Credo che sia una delle frasi più importanti di sempre, che dovrebbe essere applicata sia nella nostra vita privata sia nel nostro business. E, visto che a me piace vivere di persona le applicazioni pratiche del linguaggio, ho deciso di fare un esperimento. Sono stato con il mio collaboratore a fare un tour esplorativo per i negozi di Via Montenapoleone a Milano, sia per lustrarmi gli occhi come faccio spesso sia per mettere alla prova le abilità di gestione del customer da parte di coloro che dovrebbero essere i migliori venditori del mondo, considerato il tipo di prodotti che vendono e il tipo di clientela che accolgono. Maimale delle cravatte ...