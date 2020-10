Paolo Conticini ha fatto di tutto | L’attore stanco di Ballando

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 30 ottobre 2020) La puntata odierna di Oggi è un altro giorno concotto da Serena Bortone vede come primo ospite dello showinsieme alla sua maestra di ballo Veera Kinnunen. L’attore però adesso sarebbe già stano dell’esperienza acon le Stelle proprio per via del grande impegno che questo richiede? L’intervista rilasciata da… L'articolohadiL’attorediproviene da www.meteoweek.com.