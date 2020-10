Ospedale Cotugno, dg Di Mauro: “Lockdown indispensabile” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Maurizio Di Mauro, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, che comprende l’Ospedale Cotugno: “Abbiamo perso la tracciabilità del virus”. “Dopo mesi non abbiamo ancora certezze sul virus e sulla logica di diffusione. Il lockdown ora è indispensabile almeno per tre settimane per recuperare la tracciabilità del virus che abbiamo perso”, A dirlo è Maurizio Di Mauro, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, ai microfoni di Radio Crc Targato Italia, durante la trasmissione Barba&Capelli. Il dg dell’Ospedale Cotugno ha ribadito la sua preoccupazione riguardo la mancanza di posti letto: “il Cotugno è già pieno. La nostra Regione ha ... Leggi su 2anews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Maurizio Di, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, che comprende l’: “Abbiamo perso la tracciabilità del virus”. “Dopo mesi non abbiamo ancora certezze sul virus e sulla logica di diffusione. Il lockdown ora è indispensabile almeno per tre settimane per recuperare la tracciabilità del virus che abbiamo perso”, A dirlo è Maurizio Di, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, ai microfoni di Radio Crc Targato Italia, durante la trasmissione Barba&Capelli. Il dg dell’ha ribadito la sua preoccupazione riguardo la mancanza di posti letto: “ilè già pieno. La nostra Regione ha ...

