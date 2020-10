Master a pagamento? Seconda parte (Di venerdì 30 ottobre 2020) Photo Credits: Pexels.comNel precedente articolo si è accennato ai Virtual Play Weekends, eventi creati dalla Wizards of the Coast, sessioni online a pagamento dove il Master selezionato viene retribuito. Ciò ha avviato una riflessone che per quanto “datata” nella community risulta sempre attuale e in grado di generare sempre nuovi commenti. Chi scrive ha sentito la necessità di approfondire. Due i temi caldi: Come giudicare l’operato del Master?Quanto pagare?Partiamo dal primo, rispondendo paradossalmente con almeno altre due o tre domande: come si giudica un film? Come si giudica uno spettacolo teatrale? Come si giudica un quadro? E ancora: è giusto giudicare? O dovremmo appunto afferrare la vera differenza col termine “valutare” e imparare a riferirsi alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Photo Credits: Pexels.comNel precedente articolo si è accennato ai Virtual Play Weekends, eventi creati dalla Wizards of the Coast, sessioni online adove ilselezionato viene retribuito. Ciò ha avviato una riflessone che per quanto “datata” nella community risulta sempre attuale e in grado di generare sempre nuovi commenti. Chi scrive ha sentito la necessità di approfondire. Due i temi caldi: Come giudicare l’operato del?Quanto pagare?Partiamo dal primo, rispondendo paradossalmente con almeno altre due o tre domande: come si giudica un film? Come si giudica uno spettacolo teatrale? Come si giudica un quadro? E ancora: è giusto giudicare? O dovremmo appunto afferrare la vera differenza col termine “valutare” e imparare a riferirsi alla ...

Master: è giusto pagarlo?

Ogni volta che qualcuno prova a proporsi come master a pagamento, magari attraverso un annuncio sui forum o sui gruppi Facebook, puntualmente si scatenano reazioni anche aggressive nei suoi confronti.

