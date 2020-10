Kanye West regala a Kim Kardashian per il compleanno l'ologramma del padre morto (Di venerdì 30 ottobre 2020) 'Sono entusiasta che tu stia seguendo le mie orme come avvocato e orgoglioso per la grande mamma che sei diventata'. A parlare in un video è Robert Kardashian , il padre delle influencer deceduto nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 ottobre 2020) 'Sono entusiasta che tu stia seguendo le mie orme come avvocato e orgoglioso per la grande mamma che sei diventata'. A parlare in un video è Robert, ildelle influencer deceduto nel ...

NicholasD_Altea : Che bel pensiero, però è un po' creepy. Kanye West regala per il compleanno a Kim l'ologramma del padre defunto. - RollingStoneita : Kanye West ha regalato a Kim Kardashian un ologramma del padre defunto. Guardare per credere #30ottobre - sbalzidamore : @nesiaisdead @Sdaiay451 ma te immagina andare ale urne e dire a te stesso “oggi voto kanye west” - nesiaisdead : @sbalzidamore @Sdaiay451 Chiunque (a parte Kanye West) è meglio - luanabasso__ : Kanye West che non riesce a non pensare a Kanye West anche quando fa una cosa cringe come questa. -

Ultime Notizie dalla rete : Kanye West Kanye West regala a Kim Kardashian per il compleanno l'ologramma del padre morto TGCOM Kanye West regala a Kim Kardashian un ologramma del padre defunto

Kanye West ha regalato alla moglie Kim Kardashian un ologramma del padre Robert, in occasione del suo 40esimo compleanno. Il dono ha stupito ed emozionato la socialite, che ha definito la rappresentaz ...

Kanye West ha regalato a Kim Kardashian un ologramma del padre defunto

Subito di diritto nella lista dei regali più assurdi mai realizzati: per il 40esimo compleanno di Kim Kardashian, il marito Kanye West le ha regalato un ologramma. Sì, proprio così: Kanye ha regalato ...

Kanye West ha regalato alla moglie Kim Kardashian un ologramma del padre Robert, in occasione del suo 40esimo compleanno. Il dono ha stupito ed emozionato la socialite, che ha definito la rappresentaz ...Subito di diritto nella lista dei regali più assurdi mai realizzati: per il 40esimo compleanno di Kim Kardashian, il marito Kanye West le ha regalato un ologramma. Sì, proprio così: Kanye ha regalato ...