“Il TG mostra pazienti in barella? Quello è un cuscino!”, ma è un cadavere avvolto in lenzuola a New York (Di venerdì 30 ottobre 2020) La nuova ossessione dei negazionisti sono le immagini dei morti. Dopo la maldestra teoria che abbiamo analizzato ieri oggi i nostri lettori ci segnalano un post in cui un disattento scrutatore di immagini afferma che le immagini dei morti mandate in onda dai telegiornali mostrerebbe in realtà dei cuscini. Scandaloso. Tg5 fa vedere pazienti in barella per terapia intensiva mentre invece sono cuscini. La verità sta saltando fuori. Questa è follia. mostrare un fotogramma anziché il filmato reale è la tipica tattica della decontestualizzazione. In questo modo il dispensatore di teorie del complotto – che a seconda di quanta serotonina disponiamo in certi momenti definiamo avvelenatore di pozzi – offre una visione distorta della realtà oggettiva (qui il ... Leggi su bufale (Di venerdì 30 ottobre 2020) La nuova ossessione dei negazionisti sono le immagini dei morti. Dopo la maldestra teoria che abbiamo analizzato ieri oggi i nostri lettori ci segnalano un post in cui un disattento scrutatore di immagini afferma che le immagini dei morti mandate in onda dai telegiornali mostrerebbe in realtà dei cuscini. Scandaloso. Tg5 fa vedereinper terapia intensiva mentre invece sono cuscini. La verità sta saltando fuori. Questa è follia.re un fotogramma anziché il filmato reale è la tipica tattica della decontestualizzazione. In questo modo il dispensatore di teorie del complotto – che a seconda di quanta serotonina disponiamo in certi momenti definiamo avvelenatore di pozzi – offre una visione distorta della realtà oggettiva (qui il ...

