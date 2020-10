Halloween, questa volta il Doodle di Google è un gioco ammazza fantasmi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Arriva la festa di Halloween anche in questo “pandemico” 2020, appuntamento che quest’anno non si festeggerà con il solito “scherzetto o dolcetto” per via, appunto, delle norme di sicurezza anti Covid. Leggi anche › Anche Google festeggia Gianni Rodari: un Doodle per il grande maestro che ha insegnato con le favole › Chi è Julius Lothar Meyer, omaggiato dal Doodle di Google Il Doodle con sorpresa Ma come ogni anno arriva puntuale anche il Doodle di Google e la home page di diverse centinaia di milioni di utenti nel mondo si ... Leggi su iodonna (Di venerdì 30 ottobre 2020) Arriva la festa dianche in questo “pandemico” 2020, appuntamento che quest’anno non si festeggerà con il solito “scherzetto o dolcetto” per via, appunto, delle norme di sicurezza anti Covid. Leggi anche › Anchefesteggia Gianni Rodari: unper il grande maestro che ha insegnato con le favole › Chi è Julius Lothar Meyer, omaggiato daldiIlcon sorpresa Ma come ogni anno arriva puntuale anche ildie la home page di diverse centinaia di milioni di utenti nel mondo si ...

