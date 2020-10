Ha il Covid ma non lo sa, infermiera prosegue il suo lavoro in reparto (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo aver fatto il tampone ha lavorato per una settimana in reparto, a Palermo infermiera positiva al Coronavirus. Nessuno l'aveva avvisata. Coronavirus, Palermo: infermiera positiva, non lo sapeva su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo aver fatto il tampone ha lavorato per una settimana in, a Palermopositiva al Coronavirus. Nessuno l'aveva avvisata. Coronavirus, Palermo:positiva, non lo sapeva su Notizie.it.

