GfVip, Gregoraci e Pretelli: "tocchi" proibiti sotto le lenzuola (Di venerdì 30 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sempre più intimi nella casa del Grande Fratello Vip, cosa è successo tra loro sotto le lenzuona? Gregoraci e Pierpaolo Pretelli (Foto dal web)Aumenta sempre… Questo articolo GfVip, Gregoraci e Pretelli: "tocchi" proibiti sotto le lenzuola è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

