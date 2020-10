Formula 1, la Williams conferma George Russell e Nicholas Latifi per il 2021 (Di sabato 31 ottobre 2020) Russell e Latifi in Williams nel 2021. La scuderia di Grove ha deciso di confermare i due piloti. IMOLA (BOLOGNA) – George Russell e Nicholas Latifi in Williams nel 2021. La scuderia di Grove ha ribadito l’intenzione di non cambiare i suoi piloti per la prossima stagione. La prima conferma era arrivata a luglio, ma lo svincolo di Sergio Perez aveva aperto ad un possibile passaggio del messicano nel team inglese. Una telenovela durata qualche giorno, con la scuderia inglese che ha deciso di dare fiducia alla coppia formata da Russell e Latifi. Per il primo potrebbe essere l’ultimo anno nel team di Grove. La Mercedes, infatti, nel ... Leggi su newsmondo (Di sabato 31 ottobre 2020)innel. La scuderia di Grove ha deciso dire i due piloti. IMOLA (BOLOGNA) –innel. La scuderia di Grove ha ribadito l’intenzione di non cambiare i suoi piloti per la prossima stagione. La primaera arrivata a luglio, ma lo svincolo di Sergio Perez aveva aperto ad un possibile passaggio del messicano nel team inglese. Una telenovela durata qualche giorno, con la scuderia inglese che ha deciso di dare fiducia alla coppia formata da. Per il primo potrebbe essere l’ultimo anno nel team di Grove. La Mercedes, infatti, nel ...

