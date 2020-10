Filetto autunnale ai Funghi | il secondo perfetto e saporito!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Unaiè ile saporito che vi travolgerà per il gusto avvolgente e unico.come portata per una cena in famiglia o un pranzo con gli amici di sempre. Prepararlo è semplicissimo, pochi ingredienti, ma di qualità per uneccezionale. Curiose di scoprire come realizzarlo? Allora non perdetevi la ricetta con tutti i passaggi di seguito!ai: ilpiatto, la ricetta! Per realizzare questopiatto per 4 persone vi occorreranno:di manzo in 4 fette, 700 grchampignon, 300 gr concentrato di pomodoro, 1 cucchiaio panna da ...