Federica Pellegrini può tornare ad allenarsi (Di venerdì 30 ottobre 2020) AGI - Giovedì la negatività al Covid, oggi il superamento di tutte le visite ci controllo per riavere l'idoneità sportiva. È una Federica Pellegrini raggiante quella che ha comunicato di poter riprendere l'attività agonistica conta tanto di foto e messaggio per i suoi fan su Instagram. "Finalmente si torna in acqua con nuovi obbiettivi", ha scritto. Sembra quindi tornare nel cassetto lo scenario di 'ritiro' paventato in caso di nuovo lockdown. Leggi su agi (Di venerdì 30 ottobre 2020) AGI - Giovedì la negatività al Covid, oggi il superamento di tutte le visite ci controllo per riavere l'idoneità sportiva. È unaraggiante quella che ha comunicato di poter riprendere l'attività agonistica conta tanto di foto e messaggio per i suoi fan su Instagram. "Finalmente si torna in acqua con nuovi obbiettivi", ha scritto. Sembra quindinel cassetto lo scenario di 'ritiro' paventato in caso di nuovo lockdown.

