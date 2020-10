DIRETTA Vuelta a España 2020 LIVE: quattro uomini al comando (Di venerdì 30 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.46 Superato il quarantesimo chilometro di gara. 13.43 Michal Paluta si è definitivamente rialzato. 13.39 Percorsi 30 chilometri di gara. 13.35 Aumenta nettamente il ritardo del gruppo: oltre 6′. 13.26 Al comando dunque ci sono Jonathan Lastra (Caja Rural Seguros), Brent Van Moer (Lotto Soudal), Pim Ligthart (Total Direct Energie) e Alex Molenaar (Burgos BH). Al loro inseguimento a circa un minuto Michal Paluta (CCC Team). 13.23 Ora il gruppo Maglia Rossa si è rialzato. La fuga sembra andare via. 13.18 Michal Paluta sta invece perdendo contatto dagli attaccanti. 13.15 Jonathan Lastra (Caja Rural Seguros) si sta riportando in solitaria sui fuggitivi. 13.10 Il gruppo non si è rialzato, anzi, la Deceuninck Quick-Step insegue ad alta velocità. 13.07 Tre corridori ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.46 Superato il quarantesimo chilometro di gara. 13.43 Michal Paluta si è definitivamente rialzato. 13.39 Percorsi 30 chilometri di gara. 13.35 Aumenta nettamente il ritardo del gruppo: oltre 6′. 13.26 Aldunque ci sono Jonathan Lastra (Caja Rural Seguros), Brent Van Moer (Lotto Soudal), Pim Ligthart (Total Direct Energie) e Alex Molenaar (Burgos BH). Al loro inseguimento a circa un minuto Michal Paluta (CCC Team). 13.23 Ora il gruppo Maglia Rossa si è rialzato. La fuga sembra andare via. 13.18 Michal Paluta sta invece perdendo contatto dagli attaccanti. 13.15 Jonathan Lastra (Caja Rural Seguros) si sta riportando in solitaria sui fuggitivi. 13.10 Il gruppo non si è rialzato, anzi, la Deceuninck Quick-Step insegue ad alta velocità. 13.07 Tre corridori ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: velocità alta in gruppo - #Vuelta #España #tappa #DIRETTA: - tuttobiciweb_it : Il traguardo di #Suances, dove si concluderà la decima tappa dlela #Vuelta, nasconde trappoel per i velocisti. Segu… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: tracciato mosso per attaccanti! Finale insidioso - #Vuelta… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: 1’20” di vantaggio per Bagües e Osorio a 37 km dal traguardo… - sportface2016 : #ciclismo #VueltaAEspana 2020: segui il LIVE della nona tappa, tutti gli aggiornamenti in DIRETTA -