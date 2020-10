sportli26181512 : De Laurentiis a Castel Volturno: Visita a sorpresa del presidente: complimenti a Gattuso e a Giuntoli per la vittor… - napolista : Sky: agenti di Milik a Castel Volturno, c’era anche De Laurentiis Sul tavolo il futuro dell’attaccante, che potrebb… - Notiziedi_it : Napoli, regali e rinnovo di Gattuso, il ritorno di De Laurentiis a Castel Volturno - infoitsport : CdM – De Laurentiis ieri a Castel Volturno, discorso alla squadra: il patron ha scelto “bastone e carota” - infoitsport : De Laurentiis, discorso alla squadra. Ieri a Castel Volturno ha battuto su tre concetti -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis Castel

Corriere dello Sport.it

Per questo, come riporta Francesco Modugno di Sky Sport, gli agenti del giocatore si sono recati oggi a Castel Volturno per discutere del futuro di Milik. Al centro sportivo erano presenti anche il ...Visita a sorpresa a Castel Volturno di Aurelio De Laurentiis che avendo in agenda una serie di appuntamenti a Napoli è andato anche a salutare Gattuso e Giuntoli nel Centro Sportivo di Castel Volturno ...