Covid: in Lombardia quasi 9.000 casi, 48 decessi (Di venerdì 30 ottobre 2020) MILANO, 30 OTT - Sono 8.960 i positivi in Lombardia, cifra mai raggiunta prima, così come è record il numero di tamponi effettuati, 46.892,, per una percentuale pari al 19,1%, in netta crescita ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 30 ottobre 2020) MILANO, 30 OTT - Sono 8.960 i positivi in, cifra mai raggiunta prima, così come è record il numero di tamponi effettuati, 46.892,, per una percentuale pari al 19,1%, in netta crescita ...

AntoVitiello : Campagna anti-#Covid della Regione Lombardia con #Ibrahimovic: 'Il virus mi ha sfidato, e ho vinto. Ma tu non sei Z… - borghi_claudio : @lorenzo_rondini Esattamente. Non solo, è lo stesso che se la prendeva con la Lombardia perché aveva realizzato l'o… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre A Bergamo Covid-19 ha causato olter 3000 morti. Anche in Lombardia il piano per affron… - loris_assi : @fastenseat @RegLombardia Vaccini?? Con 20 mila morti covid in #Lombardia, ancora non sanno neanche dare il risulta… - BrunoMaggi : RT @marcimarti17: Quando a marzo c'era da chiudere solo la Lombardia, Mr #DeLuca in prima fila. Ora che si intravede una chiusura campana,… -