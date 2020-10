Coronavirus, Massimo Galli: “Niente più tv, non posso perder tempo” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il professor Galli attraverso un tweet ha comunicato la sua volontà di non accettare più inviti in tv per l’aggravarsi della situazione. Massimo Galli (Facebook)Assiduo frequentatore dei salotti televisivi, attraverso i quali dispensa riflessioni e punti di vista sull’epidemia di Covid19 che da mesi investe l’Italia, Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, ha deciso di prendersi una pausa dalla tv di almeno una settimana. Il professore si è affidato ad un tweet, attraverso il quale ha spiegato che la situazione al momento non gli consente distrazioni. Negli ultimi giorni, il professor Galli aveva parlato della assoluta necessità di un lockdown per provare a ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il professorattraverso un tweet ha comunicato la sua volontà di non accettare più inviti in tv per l’aggravarsi della situazione.(Facebook)Assiduo frequentatore dei salotti televisivi, attraverso i quali dispensa riflessioni e punti di vista sull’epidemia di Covid19 che da mesi investe l’Italia,, responsabile del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, ha deciso di prendersi una pausa dalla tv di almeno una settimana. Il professore si è affidato ad un tweet, attraverso il quale ha spiegato che la situazione al momento non gli consente distrazioni. Negli ultimi giorni, il professoraveva parlato della assoluta necessità di un lockdown per provare a ...

