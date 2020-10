Coronavirus: da Siena un nuovo algoritmo per identificare i pazienti a rischio più elevato (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'articolo Coronavirus: da Siena un nuovo algoritmo per identificare i pazienti a rischio più elevato MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'articolo: daunperpiùMeteoWeb.

SienaFree : Coronavirus: 69 nuovi casi in provincia di Siena (4 in terapia intensiva), 437 in totale nell'Ausl Sud Est (27 in T… - RadioSienaTV : Provincia di Siena: sono 69 i nuovi casi di Coronavirus - - infoitinterno : Coronavirus: 2 nuovi decessi a Siena, 1966 nuovi casi in Toscana - infoitinterno : Coronavirus: 1.966 nuovi casi in Toscana, 23.970 i positivi (+1.610), 137 in TI (+7), 13 deceduti (2 a Siena) - DaniSalvestroni : Regione Toscana Coronavirus: 13 persone decedute. 1966 nuovi casi. Età media 44 anni. Sono 670 a Firenze, 191 a Pr… -