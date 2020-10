Alunni bendati durante l’interrogazione a distanza: polemiche sui social (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ignazio Riccio L’episodio è accaduto in una scuola di Scafati, nel Salernitano. L’obiettivo della docente era quello di evitare che i suoi studenti sbirciassero sui libri leggendo le risposte alle sue domande La foto, messa in rete sui social network da uno studente, è diventata virale in breve tempo. L’immagine lascia di stucco: Alunni bendati vengono interrogati dalla docente nel corso delle ormai quotidiane lezioni scolastiche a distanza. L’idea, alquanto bizzarra, è stata messa in pratica da una insegnante di latino e greco del liceo Caccioppoli di Scafati, nel Salernitano. L’obiettivo della docente era quello di evitare che i suoi Alunni sbirciassero sui libri leggendo le risposte alle sue domande, falsando, quindi, in questo modo, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ignazio Riccio L’episodio è accaduto in una scuola di Scafati, nel Salernitano. L’obiettivo della docente era quello di evitare che i suoi studenti sbirciassero sui libri leggendo le risposte alle sue domande La foto, messa in rete suinetwork da uno studente, è diventata virale in breve tempo. L’immagine lascia di stucco:vengono interrogati dalla docente nel corso delle ormai quotidiane lezioni scolastiche a. L’idea, alquanto bizzarra, è stata messa in pratica da una insegnante di latino e greco del liceo Caccioppoli di Scafati, nel Salernitano. L’obiettivo della docente era quello di evitare che i suoisbirciassero sui libri leggendo le risposte alle sue domande, falsando, quindi, in questo modo, ...

