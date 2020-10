Allarme per il governo, un italiano su due boccia il Dpcm. Conte crolla nei sondaggi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott – Se l’ondata di proteste che in questi giorni sta infiammando la Penisola da nord a sud non fosse sufficiente, ci pensano i sondaggi a bocciare l’ultimo Dpcm firmato domenica dal premier Conte. Non solo le piazze ma anche i numeri voltano le spalle al presidente del Consiglio. Un italiano su due, infatti, si dichiara contrario alla stretta decisa dal governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. E’ quanto emerge dal sondaggio Emg Acqua/Adnkronos. «Addio a palestre, piscine, cinema e teatri; ristoranti e bar chiusi alle 18. Le misure dell’ultimo Dpcm riguardano le attività che si svolgono nel tempo libero. Lei è favorevole o contrario a queste nuove misure del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott – Se l’ondata di proteste che in questi giorni sta infiammando la Penisola da nord a sud non fosse sufficiente, ci pensano ire l’ultimofirmato domenica dal premier. Non solo le piazze ma anche i numeri voltano le spalle al presidente del Consiglio. Unsu due, infatti, si dichiara contrario alla stretta decisa dalper fronteggiare l’emergenza coronavirus. E’ quanto emerge dalo Emg Acqua/Adnkronos. «Addio a palestre, piscine, cinema e teatri; ristoranti e bar chiusi alle 18. Le misure dell’ultimoriguardano le attività che si svolgono nel tempo libero. Lei è favorevole o contrario a queste nuove misure del ...

vaticannews_it : #29ottobre #Nelmondo #NiceAttack La preghiera di @Eglisecatho per le vittime #Zambia Allarme @Gesuiti a rischio giu… - matteosalvinimi : Dopo mesi di sacrifici e duro lavoro, iniziati grazie alla Lega al governo, per liberare l’Hotel House di Porto Rec… - giuliainnocenzi : Mentre l’Europa sprofonda nell’allarme coronavirus, il Parlamento europeo vota per decidere se gli hamburger vegani… - Immobili24 : L’allarme di Federproprietà: nei decreti per i ristori ignorati i proprietari di casa - Cocci1309 : RT @Marflo66036248: ?????????????Eravamo troppo indaffarati a mandare in galera @matteosalvinimi @LegaSalvini per accorgerci di questi temi di '… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme per Migranti e terrorismo, da Nizza un allarme per tutta l'Europa Formiche.net Musica, l'allarme di Max Pezzali: "Temo la macelleria sociale. Sanremo? No, grazie"

“Si rischia la macelleria sociale”. Max Pezzali lo dice con quella sua faccia rassicurante e quel sorriso da amico della porta accanto, ma le ...

"Aspettando il tampone, si vive in un limbo che destabilizza": a Tgcom24 la testimonianza di chi è in balia della Asl

ma da una settimana vivo sospeso in un limbo aspettando la chiamata dalla Asl per il tampone che confermi o smentisca che ho il Covid". Un 40enne teramano racconta a Tgcom24 la sua odissea dopo che ...

“Si rischia la macelleria sociale”. Max Pezzali lo dice con quella sua faccia rassicurante e quel sorriso da amico della porta accanto, ma le ...ma da una settimana vivo sospeso in un limbo aspettando la chiamata dalla Asl per il tampone che confermi o smentisca che ho il Covid". Un 40enne teramano racconta a Tgcom24 la sua odissea dopo che ...