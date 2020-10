“Vi chiedo scusa a nome loro”. Clamoroso: Salvini parla ai francesi. E Conte-Lamorgese? Silenzio inquietante (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Lasciatemi dire che vergogna e soprattutto fatemi chiedere scusa al popolo francese, ai figli dei morti e dei decapitati, a nome di Giuseppe Conte e Luciana Lamorgese”. Così Matteo Salvini in una diretta social ha commentato quanto emerso sull'attentato terroristico di matrice islamica che si è verificato a Nizza, dove all'interno della chiesa di Notre-Dame hanno perso la vita due donne e il guardiano. “Il premier e il ministro dell'Interno italiani hanno la responsabilità morale di quanto successo in Francia”, ha attaccato il segretario della Lega che ha presto spiegato il perché: “L'attentatore era sbarcato a Lampedusa, era stato identificato a Bari e poi lasciato libero, ma a processo mandano me. Si parla di lockdown, vengono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Lasciatemi dire che vergogna e soprattutto fatemi chiedereal popolo francese, ai figli dei morti e dei decapitati, adi Giuseppee Luciana”. Così Matteoin una diretta social ha commentato quanto emerso sull'attentato terroristico di matrice islamica che si è verificato a Nizza, dove all'interno della chiesa di Notre-Dame hanno perso la vita due donne e il guardiano. “Il premier e il ministro dell'Interno italiani hanno la responsabilità morale di quanto successo in Francia”, ha attaccato il segretario della Lega che ha presto spiegato il perché: “L'attentatore era sbarcato a Lampedusa, era stato identificato a Bari e poi lasciato libero, ma a processo mandano me. Sidi lockdown, vengono ...

DarioNardella : Fiorentini, sì alle proteste pacifiche ma vi chiedo: non partecipate a manifestazioni illegali, come quella annunci… - Rosaly77196034 : RT @Dark_Ispanico: Lo so che Twitter dovrebbe essere un luogo di svago. Vorrei farne però per una volta un utilizzo socialmente utile. Vi c… - Pincopaolina : RT @enjoIrasshole: Purtroppo sono ancora lontano dall'obiettivo dal momento che si sono aggiunte altre spese (valutazioni psichiatriche, av… - Giulia18625463 : RT @Grace96857210: ???? @_xharrystattoos HA SCRITTO UN MESSAGGIO AI VARI SPONSOR DEL GFVIP PER DENUNCIARE I COMPORTAMENTI DELLA CONTESSA ED A… - floongy : @jkmoonlvr Sono veramente basita.. la ragazza in questione è occupata a tenere un esame e non molto spesso sta col… -

Ultime Notizie dalla rete : “Vi chiedo Consumi, è l’ora del «safety shopping»: ecco come sono cambiati i nostri acquisti in pochi mesi Corriere della Sera