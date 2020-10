Uomini e Donne: Sirius lascia il programma? (Di giovedì 29 ottobre 2020) Che cosa accadrà a Nicola Vivarelli nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Soprattutto, lo vedremo ancora? Una Instagram Stories mette in allarme le sue fan… Non vedremo più Nicola Vivarelli a Uomini e Donne? La paura c’è. Il cavaliere del Trono Over del dating show di Maria De Filippi ha fatto una Instagram Stories che lo immortala mentre è all’aeroporto di Firenze. L’ex spasimante di Gemma Galgani, laArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 ottobre 2020) Che cosa accadrà a Nicola Vivarelli nelle prossime puntate di? Soprattutto, lo vedremo ancora? Una Instagram Stories mette in allarme le sue fan… Non vedremo più Nicola Vivarelli a? La paura c’è. Il cavaliere del Trono Over del dating show di Maria De Filippi ha fatto una Instagram Stories che lo immortala mentre è all’aeroporto di Firenze. L’ex spasimante di Gemma Galgani, laArticolo completo: dal blog SoloDonna

