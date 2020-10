Uomini e Donne, Gemma è delusa da Biagio e interrompe la conoscenza (Di giovedì 29 ottobre 2020) Uomini e Donne vede protagonista Gemma, delusa da Biagio, che ha deciso di interrompere la conoscenza con l’uomo, nella puntata di oggi, 29 ottobre 2020. Al termine della precedente puntata dedicata a lei, la dama ha parlato con Biagio, con qualche tensione, per via della conoscenza con le altre due Donne da parte del cavaliere. Tina discute con Gemma, a inizio puntata, per la copertina del settimanale “Nuovo” dove l’opinionista, insieme ad un uomo, passeggiava con Giorgio (con la fidanzata) per le vie della città. Parlando di Biagio, Gemma racconta di aver pranzato insieme. “E’ stato carino, abbiamo mangiato, ascoltato musica, ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 29 ottobre 2020)vede protagonistada, che ha deciso dire lacon l’uomo, nella puntata di oggi, 29 ottobre 2020. Al termine della precedente puntata dedicata a lei, la dama ha parlato con, con qualche tensione, per via dellacon le altre dueda parte del cavaliere. Tina discute con, a inizio puntata, per la copertina del settimanale “Nuovo” dove l’opinionista, insieme ad un uomo, passeggiava con Giorgio (con la fidanzata) per le vie della città. Parlando diracconta di aver pranzato insieme. “E’ stato carino, abbiamo mangiato, ascoltato musica, ...

