Ufficiale | Legnago | tesserato l’attaccante Davide Luppi

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Con una nota, ilha ufficializzato l’ingaggio di, attaccante ex Cittadella. Questo il comunicato. F.C.Salus Srl comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore. Attaccante, classe ’90,torna alle dipendenze di mister Massimo Bagatti dopo la proficua collaborazione instaurata tra i due nella stagione 2013-’14 alla Correggese (Serie D), quando il giocatore realizzò, tra campionato e play-off, 31 reti in 30 presenze, formando una prolifica coppia offensiva con un altro elemento dell’attuale rosa biancazzurra, Francesco Grandolfo. L'articolo, ...

