Sia pure una vita di m**da | quello che conta è sopravvivere Becchi | l' amara verità con cui striglia Conte e compagni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Nel momento in cui tutta la società - avrebbe detto Guy Debord -; diventato uno spettacolo, non sappiamo nel caso specifico se si tratti di tragedia o più realisticamente di farsa, che senso ha ancora il «settore specifico dello spettacolo»? Questo forse spiega la chiusura di teatri, cinema e sale da concerti. Sarebbe allora una buona ragione per chiuderli per sempre. Chissà, forse ci stanno anche pensando. Il ministro competente si dice peraltro addolorato per la decisione. Ma la priorità assoluta; la, che siaunadiche. Ormai il leitmotiv lo conosciamo da mesi. E poi diciamola tutta, meno cultura ...