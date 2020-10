Pensioni invalidità 2020, cosa fare se non si é ricevuto l’aumento? L’Inps risponde (Di giovedì 29 ottobre 2020) Non si placa la discussione intorno al tanto desiderato aumento della pensione di invalidità e sulla ricezione degli arretrati spettanti dal 20 luglio scorso, il primo era atteso per il 2 novembre, mentre gli arretrati per dicembre. Nel precedente articolo vi avevamo riportato alcune testimonianze dei nostri lettori che ci avevano riferito di aver già visualizzato sul portale Inps online, alla voce fascicolo previdenziale il proprio cedolino e dunque l’aumento. Taluni avevano altresì visto già ‘caricati’ anche gli arretrati. A distanza di 6 giorni dal nostro ultimo articolo, siamo stati letteralmente invasi da richieste di ulteriori specifiche. Purtroppo moltissimi non hanno ancora ricevuto l’agognato incremento. L’Inps dal canto suo ha risposto alle email dei cittadini invitando sia alla pazienza quanto a ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Non si placa la discussione intorno al tanto desiderato aumento della pensione di invalidità e sulla ricezione degli arretrati spettanti dal 20 luglio scorso, il primo era atteso per il 2 novembre, mentre gli arretrati per dicembre. Nel precedente articolo vi avevamo riportato alcune testimonianze dei nostri lettori che ci avevano riferito di aver già visualizzato sul portale Inps online, alla voce fascicolo previdenziale il proprio cedolino e dunque l’aumento. Taluni avevano altresì visto già ‘caricati’ anche gli arretrati. A distanza di 6 giorni dal nostro ultimo articolo, siamo stati letteralmente invasi da richieste di ulteriori specifiche. Purtroppo moltissimi non hanno ancoral’agognato incremento. L’Inps dal canto suo ha risposto alle email dei cittadini invitando sia alla pazienza quanto a ...

