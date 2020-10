Pensione Ape Rosa con sconto di 12 mesi per ogni figlio anche nel 2021?

Leggi su pensioniefisco

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ormai sembra sicura la proroga dell’Ape socialeper tutto il. Ricordiamo che l’Ape sociale richiede 63 anni di età con almeno 30 anni di contributi per disoccupati, caregiver e invalidi, ed almneo 36 anni di contributi per lavoratori gravosi. Ma quello che forse non tutti sanno è che attualmente l’Ape sociale prevede unoper le donne. La cosiddetta Apeche permette alle donne di avere unocontributivo di 12peravuto (fino ad un massimo di 2 anni). Questo significa che attualmente una donna disoccupata, caregiver o invalida che ha 2 figli può accedere allacon l’Ape sociale a 63 anni di età e con 28 anni di contributi (o 34 ...