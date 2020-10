Nicola Vivarelli abbandona Uomini e Donne | ha fatto la sua scelta

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 29 ottobre 2020), in arte Sirius, si ènotare dal pubblico e dal parterre diper il suo anomalo corteggiamento nei confronti di Gemma Galgani, un’attenzione che ha allertato molti commenti e critiche visto l’evidente differenza d’età. I due si sono conosciuti prima dell’estate poi la conoscenza ha avuto una battuta d’arresto ma questo non ha portato Sirius lontano dagli studi del programma, visto che in questi giorni sta conoscendo nuove dame. Nonostante la popolarità ottenuta e la richiesta di conoscerlo da parte di molteha deciso di lasciaree tornare al suo lavoro sulle navi.è infatti un ufficiale ...