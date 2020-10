Napoli, focolaio in un monastero: positive suore di clausura (Di giovedì 29 ottobre 2020) Napoli. Scoperto un nuovo focolaio nel capoluogo partenopeo: alcune positività sono state accertate nel Convento delle suore Carmelitane Scalze di Santa Maria ai Monti a Napoli, nella zona dei Ponti Rossi. Sono circa una decina le sorelle che sarebbero risultate positive al Coronavirus. Come anticipa Fanpage.it, il … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 ottobre 2020). Scoperto un nuovonel capoluogo partenopeo: alcune positività sono state accertate nel Convento delleCarmelitane Scalze di Santa Maria ai Monti a, nella zona dei Ponti Rossi. Sono circa una decina le sorelle che sarebbero risultateal Coronavirus. Come anticipa Fanpage.it, il … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

