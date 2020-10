Milan, Leao: “Abbiamo più fiducia. Io come Henry? Ecco in cosa gli somiglio” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un'altra prestazione convincente, un altro gol importante. Rafael Leao sta mostrando di essere un punto di riferimento importante per il Milan. L'attaccante brasiliano ha trascinato i rossoneri a un prezioso successo in Europa League contro lo Slavia Praga nella fase a gironi. Sua la rete della sicurezza, prima del definitivo 3-0.LE PAROLE DI LeaoLeao ha commentato il suo momento magico ai microfoni di Sky Sport: "Gioco nel ruolo in cui mi mette l'allenatore, che sia in fascia o centrale penso solamente a dare il massimo. L'anno scorso ero appena arrivato in un campionato difficile, come quello italiano. Quest'anno, invece, con un po' di esperienza in più e con la fiducia del mio allenatore e dei miei compagni riesco ad esprimermi meglio facendo gol ed assist. Io ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un'altra prestazione convincente, un altro gol importante. Rafaelsta mostrando di essere un punto di riferimento importante per il. L'attaccante brasiliano ha trascinato i rossoneri a un prezioso successo in Europa League contro lo Slavia Praga nella fase a gironi. Sua la rete della sicurezza, prima del definitivo 3-0.LE PAROLE DIha commentato il suo momento magico ai microfoni di Sky Sport: "Gioco nel ruolo in cui mi mette l'allenatore, che sia in fascia o centrale penso solamente a dare il massimo. L'anno scorso ero appena arrivato in un campionato difficile,quello italiano. Quest'anno, invece, con un po' di esperienza in più e con ladel mio allenatore e dei miei compagni riesco ad esprimermi meglio facendo gol ed assist. Io ...

