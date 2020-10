Media: PwC, 'per cinema -56% affari, boom piattaforme video e e-sport' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Da una parte c'è il mondo degli over the top e delle piattaforme video on demand, che nel 2020 registrerà un aumento dei ricavi del 45,2%. Dall'altra c'è il cinema, che ha più risentito della pandemia e secondo l'ultimo report di PwC sul mondo Media e intrattenimento, chiuderà il 2020 con una contrazione del 56,7%. Pesanti gli effetti del Covid19 anche sulla componente 'live events' del segmento musica, che secondo le stime ridurrà i ricavi di oltre 470 milioni (-67%). I segmenti che hanno registrato la maggiore crescita nel 2020 sono tutti fortemente legati a tecnologia e connettività: E-sport (+53,5%); video Ott (+45,2 % rispetto al 2019); Virtual Reality (+32,5%) e videogames (+21,1%). I ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Da una parte c'è il mondo degli over the top e delleon demand, che nel 2020 registrerà un aumento dei ricavi del 45,2%. Dall'altra c'è il, che ha più risentito della pandemia e secondo l'ultimo report di PwC sul mondoe intrattenimento, chiuderà il 2020 con una contrazione del 56,7%. Pesanti gli effetti del Covid19 anche sulla componente 'live events' del segmento musica, che secondo le stime ridurrà i ricavi di oltre 470 milioni (-67%). I segmenti che hanno registrato la maggiore crescita nel 2020 sono tutti fortemente legati a tecnologia e connettività: E-(+53,5%);Ott (+45,2 % rispetto al 2019); Virtual Reality (+32,5%) egames (+21,1%). I ...

Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Da una parte c'è il mondo degli over the top e delle piattaforme video on demand, che nel 2020 registrerà un aumento ...

PwC: -9,5% mercato Italia Entertainment & Media a 30,9 mld in 2020, pubblicita' -19,7%

Sono alcuni dei dati che emergono dal rapporto di PwC Entertainment & Media Outlook in Italy 2020-2024 presentato a Milano. Nel 2020, quindi, il mercato E&M vedra' calare il suo valore a 30,9 miliardi ...

Sono alcuni dei dati che emergono dal rapporto di PwC Entertainment & Media Outlook in Italy 2020-2024 presentato a Milano. Nel 2020, quindi, il mercato E&M vedra' calare il suo valore a 30,9 miliardi