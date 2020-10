La Cina evita la seconda ondata con autoritarismo e tempestività (Di giovedì 29 ottobre 2020) In Cina nessuno può contestare le decisioni ufficiali. E i leader di Pechino vogliono mostrare di essere un modello nella lotta al covid-19. In gioco c’è la loro permanenza al potere, anche se non eletti democraticamente. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Innessuno può contestare le decisioni ufficiali. E i leader di Pechino vogliono mostrare di essere un modello nella lotta al covid-19. In gioco c’è la loro permanenza al potere, anche se non eletti democraticamente. Leggi

È un paradosso enorme che alimenta inevitabilmente diversi interrogativi. La Cina, dove il sars-cov-2 è apparso per la prima volta quasi un anno fa, oggi è il principale paese del mondo a essere ...

Coronavirus e smog: senza inquinamento il 15% delle morti per Covid-19 si sarebbero evitate

Secondo un recente studio gli alti livelli di inquinamento rappresenterebbero una concausa di morte in almeno il 15% dei casi di decessi per Coronavirus nel mondo Una delle ricerche avviate in concomi ...

