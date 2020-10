La BCE conferma tassi , PEPP e QE, probabile intervento a dicembre (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – La BCE conferma le attuali misure di politica monetaria, tassi d’interesse e Quantitative Easing, in particolare il Piano PEPP anti- pandemico da 1,350 miliardi. L’esito di questo meeting era largamente atteso, così come ci si aspettava che l’Eurotower facesse cenno a nuovi interventi, che preanuncia per la riunione di dicembre, in considerazione dell’aggravarsi della crisi economico sanitaria innescata dalla pandemia di Covid-19. “Nell’attuale contesto i rischi sono chiaramente orientati al ribasso”, afferma l’Istituto di Francoforte, indicando che il Board “valuterà con attenzione le informazioni più recenti, inclusi la dinamica della pandemia, le prospettive per la disponibilità di un vaccino e l’andamento del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – La BCEle attuali misure di politica monetaria,d’interesse e Quantitative Easing, in particolare il Pianoanti- pandemico da 1,350 miliardi. L’esito di questo meeting era largamente atteso, così come ci si aspettava che l’Eurotower facesse cenno a nuovi interventi, che preanuncia per la riunione di, in considerazione dell’aggravarsi della crisi economico sanitaria innescata dalla pandemia di Covid-19. “Nell’attuale contesto i rischi sono chiaramente orientati al ribasso”, afferma l’Istituto di Francoforte, indicando che il Board “valuterà con attenzione le informazioni più recenti, inclusi la dinamica della pandemia, le prospettive per la disponibilità di un vaccino e l’andamento del ...

