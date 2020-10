Incidente stradale sulla Domiziana | auto travolge scooter | due morti

Leggi su 2anews

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Cronaca di Caserta: tragicoall’albastatale(nel quale sonoil conducente e il passeggero di unotravolto da un’). All’alba di oggi c’è stato un tragicostatale, località Ischitella di Castel Volturno, nel quale due giovani di origine africana in sella a unosono stati travolti e uccisi da un’quale c’erano tre giovani italiani, un quarto probabilmente è rimasto ferito e trasportato in ospedale). Come riportato da “Il Mattino”, sul posto c’è sia ladella Polizia, sia ...