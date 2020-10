GTA 5 su PS5 e Xbox Series X non sfrutterà la potenza delle console next-gen? (Di giovedì 29 ottobre 2020) Rockstar Games non ha ancora annunciato i dettagli sul porting di GTA 5 per Xbox Series X e PS5, ma un nuovo report di un affidabile insider potrebbe deludere molti giocatori, specialmente quelli che avevano in mente di giocare il titolo su next-gen.GTA 5 sarà disponibile su Xbox Series X e PS5. Tuttavia, sembra che il gioco potrebbe non trarre vantaggio dalle funzionalità e dalle capacità delle console. James Corden di Windows Central ha recentemente condiviso alcune informazioni su Twitter.Il classico titolo Rockstar Games non trarrà alcun vantaggio da Xbox Series X, secondo Corden. Inoltre, ha detto che il gioco non migliorerà il suo framerate poiché rimarrà bloccato ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Rockstar Games non ha ancora annunciato i dettagli sul porting di GTA 5 perX e PS5, ma un nuovo report di un affidabile insider potrebbe deludere molti giocatori, specialmente quelli che avevano in mente di giocare il titolo su.GTA 5 sarà disponibile suX e PS5. Tuttavia, sembra che il gioco potrebbe non trarre vantaggio dalle funzionalità e dalle capacità. James Corden di Windows Central ha recentemente condiviso alcune informazioni su Twitter.Il classico titolo Rockstar Games non trarrà alcun vantaggio daX, secondo Corden. Inoltre, ha detto che il gioco non migliorerà il suo framerate poiché rimarrà bloccato ...

Rockstar Games non ha ancora annunciato i dettagli sul porting di GTA 5 per Xbox Series X e PS5, ma un nuovo report di un affidabile insider potrebbe deludere molti giocatori, specialmente quelli che ...

Jez Corden ha provato GTA V su Xbox Series X, ecco come gira il gioco Rockstar Games sulla console next-gen Microsoft.