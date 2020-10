Giulia De Lellis non ne può più e sbotta contro gli haters | la accusano di tradimento

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La Derisponde a tono nei commentiDeva al contrattacco. Glipuntano il dito e danno per certo che abbia tradito l’ex fidanzato Andrea Damante con Carlo Beretta, amico del deejay e nuova fiamma della celebre influencer. Leggi ancheDee Carlo Beretta: la nuova coppia avvistata durante il primo weekend insieme (FOTO) Venerdì 23 ottobre Andrea Damante è stato ospitato da Silvia Toffanin nel suo programma Mediaset Verissimo. Lì ha potuto parlare della sua storia d’amore conDema soprattutto della relazione tra lei e il suo amico Carlo Beretta. Da quel momento, molte persone hanno dato per certo che lei lo abbia tradito e che il flirt con Beretta sia iniziato ...

Giulia De Lellis non vuole avere il dito puntato contro. Si difende dalle accuse degli hater e non solo. “Dire che ho tradito è un po’ grave”, sottolinea in un commento sul social, replicando ai ...Bomba su Andrea Damante: conto della villa pagato da una signora benestante? L’indiscrezione choc del settimanale Oggi, ecco i dettagli.