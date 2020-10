Fondazione Gimbe | Covid fuori controllo | servono chiusure locali immediate

(Di giovedì 29 ottobre 2020) In sette giorni il numero dei morti, rispetto alla settimana precedente, è aumentato del 108, quello dei nuovi positivi dell’89 per cento. “L’epidemia è, senzaservirà un mese di lockdown nazionale”, scrive il presidente della, Nino Cartabellotta, commentando gli esiti del monitoraggio effettuato dal 21 al 27 ottobre. Numeri, dati ed evidenze scientifiche - si sottolinea nel report - dimostrano che le restrizioni disposte con gli ultimi Dpcm - tre in poco più di dieci giorni - firmati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sono “insufficienti e tardive” è che i valori dell’indice di trasmissione Rt sottostimano ...

Il monitoraggio della Fondazione rileva nella settimana 21-27 ottobre, rispetto alla precedente, un aumento del 108% dei decessi e dell’89% dei nuovi casi. Sul fronte ospedaliero +5.501 ricoveri e +54 ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 ott - Incremento esponenziale dei nuovi casi (130.329 vs 68.982), in parte per l'aumento dei casi testati (722.570 vs 630.929), ma soprattutto per il netto in ...