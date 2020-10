Ex concorrente di Temptation Island aggredito con delle forbici: “Hanno provato ad ucciderlo” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Temptation Island, un ex concorrente accoltellato: “Hanno provato ad ucciderlo” Un ex concorrente di Temptation Island, Michael De Giorgio (che ha partecipato al programma delle tentazioni con l’ex fidanzata Lara Zorzetto) è stato aggredito e ha raccontato la terribile vicenda sui social. “Questa notte sono stato ferito con una forbice, è entrata ed uscita dall’altra parte del polso, ha lesionato i tendini e ho rischiato l’emorragia… sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non”. De Giorgio ha spiegato che l’intervento è andato bene, anche se non sa ancora se rimarranno delle limitazioni motorie. ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020), un exaccoltellato: “Hannoad ucciderlo” Un exdi, Michael De Giorgio (che ha partecipato al programmatentazioni con l’ex fidanzata Lara Zorzetto) è statoe ha raccontato la terribile vicenda sui social. “Questa notte sono stato ferito con una forbice, è entrata ed uscita dall’altra parte del polso, ha lesionato i tendini e ho rischiato l’emorragia… sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non”. De Giorgio ha spiegato che l’intervento è andato bene, anche se non sa ancora se rimarrannolimitazioni motorie. ...

infoitcultura : ‘Temptation Island’, un ex concorrente aggredito nella notte: “Non si sa ancora se rimarranno delle limitazioni mot… - infoitcultura : Ex concorrente di Temptation Island accoltellato i fatti - SimonePiloni : Marco Crivellini prossimo concorrente di Temptation Island. #ilcollegio - MassyScalinci : Un ex concorrente di Temptation Island è stato accoltellato e si presume sia stata la fidanzata. La cosa grave, ed… - zazoomblog : Temptation Island ex concorrente vittima di aggressione nella notte: “Ho rischiato l’emorragia” - #Temptation… -

Ultime Notizie dalla rete : concorrente Temptation ‘Temptation Island’, un ex concorrente aggredito nella notte: “Non si sa ancora se rimarranno delle limitazioni motorie!” Isa e Chia Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma: “Sono io la concorrente positiva al Covid”

Famosa perché ex di Francesco Chiofalo, memorabili le loro litigate a Temptation Island; Selvaggia entra da single ma in queste settimane da casa pare abbia apprezzato e non poco il concorrente ...

‘Temptation Island’, un ex concorrente aggredito nella notte: “Non si sa ancora se rimarranno delle limitazioni motorie!”

Sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non: l’intervento è andato bene. Subito dopo l’aggressione De Giorgio è finito in sala operatoria ed ha subito un int ...

Famosa perché ex di Francesco Chiofalo, memorabili le loro litigate a Temptation Island; Selvaggia entra da single ma in queste settimane da casa pare abbia apprezzato e non poco il concorrente ...Sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non: l’intervento è andato bene. Subito dopo l’aggressione De Giorgio è finito in sala operatoria ed ha subito un int ...