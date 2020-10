Ercolano | vandalizzata l’auto dell’imprenditore anti-camorra

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Danneggiata da ignoti l’auto di Filippo Nocerino imprenditore ercolanese che lavora nel campo dell’edilizia pubblica. Una decina di anni fa aveva denunciato le mani dei clan locali sugli appalti pubblici della città del Miglio d’Oro. L’opera di vandalismo è stata denunciata questa mattina dal consigliere comunale ercolanese, Piero Sabbarese. “Appena ho appreso la notizia mi sono recato sul cere per manifestare la mia vicinanza a Filippo. – spiega il consigliere comunale di Azione – Nonostante non si conosce bene la natura dell’aggressione, ho ritenuto giusto far capire che le istituzioni ci sono e non lo abbandoneranno. Questa intimidazione è un atto grave, e al di là delle indagini degli inquirenti penso che la ...